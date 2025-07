A19 Palermo – Catania, Schifani nomina i due nuovi sub commissari

StrettoWeb

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha individuato i due nuovi sub commissari per l’attuazione del piano di manutenzione dell’A19, l’autostrada Palermo-Catania. Sono l’ingegnere Nicola Montesano, neo responsabile della struttura territoriale Anas in Sicilia, e l’architetto Simona Vicari, esperto del presidente Schifani per le tematiche relative ai trasporti e all’energia.

L’incarico è svolto a titolo gratuito. Il provvedimento sarà formalizzato con decorrenza 15 luglio, non appena Montesano prenderà servizio in Sicilia.