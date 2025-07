A Taurianova la 25ª edizione del “Premio Araba Fenice” | INTERVISTA

StrettoWeb

A Taurianova, cittadina dell’area metropolitana di Reggio Calabria, si rinnova l’appuntamento con il “Premio Araba Fenice”. Martedì 15 luglio, con inizio alle ore 22, a Piazza Vittorio Emanuele II, è in programma la XXV edizione della manifestazione, affidata alla direzione artistica di Cettina Nicolosi, e alla conduzione della giornalista Dominga Pizzi. Il premio viene conferito annualmente a personalità taurianovesi che si sono distinte in vari ambiti professionali, e non solo, portando onore e lustro alla propria terra di origine, anche oltre i confini del proprio territorio.

L’iniziativa, nata per volontà di Don Alfonso Franco, ha trovato continuità nell’attività dell’attuale parroco Don Cesare Di Leo, alla guida della Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, e viene consegnato nell’ambito delle celebrazioni dedicate alla Madonna del Carmine.

