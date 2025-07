Modica, la calabrese Maria De Fazio vince la “Coppa del Mare” al 23° Trittico Accademico

StrettoWeb

È di una giovane calabrese, la vittoria della “Coppa del Mare” per la sezione Poesia, nel 23° Trittico Accademico indetto dall’Accademia Internazionale Contea di Modica, con l’opera “Il Naufragio della Vita”. Maria De Fazio, classe 89’, impegnata da molti anni nel contrasto alle diverse forme di violenza in collaborazione con realtà associative nazionali e non solo, vince il premio Internazionale, narrando le difficoltà di chi subisce soprusi in età adolescenziale.

Il “naufragio” come un turbine di negatività che pervadono l’animo umano, nel paragone tra la vittima e il pesce, che deve superare mille insidie nelle acque marine al fine di garantire la propria sopravvivenza tra gli squali. Prende così forma la sensibilizzazione al fenomeno del bullismo scolastico, attraverso la scrittura. Una violenza generata tra coetanei che miete sempre più vittime.

“Vince il coraggio di chi, ogni giorno, tra insulti e derisioni, persegue i propri obiettivi, diventando un esempio per gli altri – afferma la Dott.ssa De Fazio – Un ringraziamento all’Accademia Internazionale Contea di Modica, per aver promosso un’iniziativa di elevata importanza“.