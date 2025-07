Grande partecipazione per il 1° torneo di Burraco “Amici di Villa San Giuseppe” | FOTO

StrettoWeb

Domenica 27 luglio 2025, nella splendida cornice del giardino di Piazza Umberto I a Villa San Giuseppe, si è svolto il 1° Torneo di Burraco “Amici di Villa San Giuseppe”, organizzato con passione e competenza dall’Associazione “Amici di Villa San Giuseppe”. Un evento inedito per il nostro paese, che ha saputo da subito coinvolgere un pubblico ampio e variegato, con partecipanti provenienti non solo da Villa San Giuseppe, ma anche da Reggio Calabria e da altri centri limitrofi.

Un segno chiaro dell’interesse e dell’attrattività crescente del nostro borgo, capace di ospitare eventi di qualità e di creare occasioni di aggregazione che valorizzano lo spirito di comunità e accoglienza. Organizzazione impeccabile e clima di festa, sotto la regia attenta di Alberto Pizzimenti e Andrea Romeo, l’organizzazione del torneo è stata curata in ogni dettaglio: dalle iscrizioni alla logistica, dal regolamento alla gestione del gioco, fino all’ospitalità offerta ai partecipanti.

Il torneo si è svolto in modalità a coppie, con il raduno alle ore 18:30 e l’inizio ufficiale delle sfide alle ore 19:00. L’iscrizione comprendeva anche un momento conviviale, con panino e bibita per ciascun partecipante, favorendo lo spirito di amicizia e convivialità. Il giardino della piazza si è trasformato in un vero salotto estivo a cielo aperto, animato da sorrisi, strette di mano e genuine risate, in un’atmosfera serena e distesa.

Premiazione e legame con la Festa Patronale

La premiazione ufficiale dei vincitori si terrà sabato 2 agosto, durante l’apertura delle serate di festa in onore del Santo Patrono San Giuseppe, nella Piazza della Chiesa di Villa San Giuseppe. Un’occasione simbolica che unisce sport, tradizione e territorio, sottolineando il valore della partecipazione e della gratitudine verso chi ha reso possibile la realizzazione di questo primo torneo.

Un evento che lascia il segno

Il successo del 1° Torneo di Burraco “Amici di Villa San Giuseppe” rappresenta un traguardo significativo per la comunità. L’evento ha infatti dimostrato quanto anche una piccola realtà come la nostra possa promuovere iniziative originali, ben organizzate e di grande richiamo, capaci di rafforzare il tessuto sociale, attrarre visitatori e far crescere il senso di appartenenza. Un’esperienza da ripetere, migliorare e istituzionalizzare nel tempo, fino a farne un appuntamento fisso del calendario estivo di Villa San Giuseppe.

L’Associazione “Amici di Villa San Giuseppe” ringrazia tutti coloro che hanno partecipato e collaborato con entusiasmo, contribuendo a trasformare una semplice idea in un momento importante per il paese e rinnova l’invito a partecipare alle serate di festa che si terranno a Villa

San Giuseppe dal 2 al 5 Agosto 2025.