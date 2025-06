Zingaretti: “Sicilia bella e magica”. E sul ritorno di Montalbano…

StrettoWeb

“Tornare in Sicilia è sempre meraviglioso. E’ una terra bellissima, ma più che bella è magica. Almeno a me ha sempre risuonato così“. È quanto ha dichiarato Luca Zingaretti, presente al Taormina Film Festival, ai microfoni dell’AGI. “Non tornavo dal 2019, a parte una breve apparizione per lo speciale di Angela su Camilleri. Un po’ anche volutamente, perchè mi avrebbe ricordato quegli amici che se ne sono andati, con cui ho condiviso le esperienze di Montalbano“, ha spiegato l’attore.

“Sarebbe troppo triste rifare ciò che abbiamo fatto per vent’anni insieme senza di loro. Per me è un capitolo chiuso“, ha aggiunto l’attore mettendo un punto fermo sulla possibilità di vederlo ancora nei panni del Commissario Montalbano, amatissima serie tv andata in onda sulla Rai, tratta dai libri di Camilleri.

Zingaretti è concentrato sulla regina: “La casa degli sguardi” è stata la sua prima esperienza dietro la cinepresa. “E’ stata un’avventura di tale ricchezza che raramente ho provato da attore. Una sensazione di grande pienezza. Sicuramente voglio tornare dietro la macchina da presa e lavorare a un nuovo film per il cinema. In questo momento ho tre idee in testa e sto cercando di capire quale sia la più giusta per proseguire“, ha concluso.