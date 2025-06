Nino Zimbalatti “distrugge” Brunetti: “stupito dai suoi commenti, eppure lui ha dato la Reggina al cognato di Califano con un business plan farlocco”

StrettoWeb

E’ un Nino Zimbalatti “battagliero” quello che per la prima volta ufficialmente si siede tra i banchi dell’Opposizione, dopo la conferenza di qualche giorno fa nella sede di Forza Italia. L’ex assessore e già consigliere metropolitano è diventato forzista e azzurro e oggi, nel corso del Consiglio Comunale, è intervenuto nei preliminari per lanciare una frecciata a Paolo Brunetti. “Avrei voluto fare questo intervento al vicesindaco Brunetti, per dichiarare che sono passato a Forza Italia. Ho sposato un progetto concreto che ha portato dei benefici alla nostra città e che spero ne possa portare ancora. Parlo di fatti e non di parole. Lo sviluppo aeroportuale di uno scalo morto, già sotterrato, e una serie di emendamenti a firma Cannizzaro che hanno portato migliorie a Porto, Aeroporto, vallata del Gallico, Campus e altre cose. Ho rinunciato a qualsiasi delega perché la gente sa che sono un uomo del popolo”.

E da qui si collega al tema Reggina: “capisco che tale scelta possa aver suscitato scalpore, ma quando sono arrivato a sentire commenti di Brunetti, sono rimasto stupito. Pensavo fosse una bufala, mi è sembrato strano che lui potesse dire ciò considerando il passaggio di Califano dalla Destra a Italia Viva. Mi sono accorto poi che Califano guarda caso è il cognato del presidente della Reggina (Minniti, ndr), ricordando le polemiche quando Brunetti affidò la Reggina all’attuale proprietà, attraverso un business plan farlocco. C’è il rischio che la Reggina rimanga dieci anni in Serie D, forse su questo ha azzeccato e ogni tanto effettivamente ci si azzecca. Sono situazioni in cui la politica si mischia al calcio. Non conosco Ballarino, non conosco gli altri, non sono a favore né contro, ma parlo di fatti”.