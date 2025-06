StrettoWeb

“In tutta questa fragile umanità, il nostro aiuto e il nostro amore verso il prossimo, vincono su tutto. Nessun uomo è completo da solo, ogni uomo è un piccolo pezzo dell’umanità e ognuno è importante. Se qualcuno venisse a mancare, è come se venisse a mancare una parte di noi, perché tutti insieme, siamo una cosa sola e nessuno è escluso“. In queste parole è racchiuso il messaggio che gli alunni dell’IC Radice-Alighieri di Catona, guidato dalla DS Avv. Simona Sapone hanno sviluppato nei loro elaborati inerenti la XIV edizione del Concorso Nuova Solidarietà dedicato al Prof. Pasquale Marciano.

Il tema del concorso è stato, infatti, “Accogliere: il valore della prossimità”. Gli alunni dell’istituto, guidato dalla Dirigente, Simona Sapone, seguiti dalle referenti le docenti Francesca Giunta e Maria Rita Foti, hanno rappresentato il tema del concorso attraverso tre tipologie e caratteristiche di elaborato: testo breve, disegno artistico e/o fumetto formato max 50×70 su tela o cartoncino, video. La cerimonia di premiazione, che ha visto una splendida cornice di pubblico, è avvenuta in due distinti momenti presso i locali della Scuola Primaria di Via Regina Elena e quelli della secondaria di I grado di via Mercato a Catona.

Gli elaborati sono stati visionati e giudicati da una commissione composta dalla Presidente, Prof.ssa Franca Musolino Catalano, e dai membri: la poetessa Natalina Laganà e la Dott.ssa Angela Sergi. A premiare i ragazzi, il Presidente dell’Associazione “Nuova Solidarietà”, Fortunato Scopelliti, la Referente Istruzione per l’Associazione, Sig. Rosa Scopelliti e l’ educatrice, Dott. ssa Caterina Calabrò.

Per la Scuola Primaria i vincitori sono stati i seguenti:

I Premio per il testo poetico: Francesco Zavettieri (Classe IV C Catona Centro) sezione Testi

I Premio per gli elaborati grafici Classe V A (Salice) -Sezione Disegno

Menzione di merito :Classe V A (Villa San Giuseppe)- Sezione Disegno

Menzione di merito: Classe IV A (Catona Centro)-Sezione Disegno

Per la Scuola secondaria di I grado:

Calabrese Miriam (Classe II C) Menzione di merito Sezione disegno

Falzia Manuel (Classe II C) (I classificato) Sezione testi

Classe II D (I Classificato) sezione disegno

Carmela Postorino (Classe II E) Menzione di merito Sezione testi