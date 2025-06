Wrestling, G King torna a Messina per un evento imperdibile | INFO

StrettoWeb

Il pluricampione di wrestling messinese Giuseppe Campagna, in arte G King, attuale campione della Real Italian Wrestling, è in piena tournée europea con tre importanti date internazionali, culminando in un grande ritorno nella sua amata Messina l’8 agosto con lo show-evento “The Return of the Kings” al Giardino Corallo. Dopo aver incantato il pubblico in tutta Europa, G King sarà impegnato:

il 29 giugno a Liberchies (Belgio) per la federazione Inter Catch Club,

il 6 luglio a Parigi (Francia) per la Lucha Remontada,

e infine l’8 agosto nella sua città natale, Messina, per uno show imperdibile targato Real Italian Wrestling.

Un evento per tutta la famiglia

I biglietti per lo show di Messina sono già in vendita sul sito ufficiale https://ilbotteghino.organizzatori.18tickets.it/film/44242. Per rendere l’evento accessibile a tutti, i minori di 12 anni potranno entrare gratuitamente, una scelta di cuore – sottolinea G King – “perché ogni ragazzino deve avere la possibilità di ammirare i propri eroi senza troppi problemi”.

Ospiti internazionali e spettacolo assicurato

Lo show dell’8 agosto vedrà la partecipazione di alcune delle più grandi stelle del wrestling europeo:

El Nazareno, star della NWE e Re dell’Hardcore Wrestling

Italian Tiger, campione italiano della RIW

King Danza, celebrità del wrestling mondiale che ha calcato i ring anche di Giappone e USA oltre i ring Europe e protagonista di diverse serie televisive

Tarak Al Julian, lottatore tunisino di fama internazionale

e molti altri nomi di spicco che saranno annunciati nei prossimi giorni.

G King, portabandiera della Sicilia

In questi anni G King ha collaborato con i migliori wrestler del panorama europeo, portando sempre in alto la bandiera siciliana e il nome di Messina. Il suo ritorno a casa è un momento carico di emozione, sia per lui che per i tanti fan che lo seguono da sempre. Dopo la tappa messinese, G King riprenderà la tournée invernale che lo porterà in altri importanti eventi già in programma in tutta Europa.