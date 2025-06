Weekend ricco di impegni e gratificazioni per Motoclub Centauromenium

StrettoWeb

Il Motoclub Centauromenium ha vissuto un altro fine settimana intenso e gratificante, con la partecipazione a diverse attività che hanno messo in luce l’impegno e la passione dei suoi membri. Un team della sezione sicurezza stradale del club ha garantito la piena riuscita e la sicurezza dell’evento “Le Mitiche Spider Taormina“. Organizzata dall’Associazione Auto Moto Club del Minotauro e guidata da Fabio Altadonna, questa manifestazione ha saputo unire il fascino storico delle auto a iniziative culturali di alto livello. Il presidente del Motoclub Centauromenium ha espresso grande soddisfazione per aver concluso l’evento senza incidenti, ricevendo elogi da tutti i partecipanti.

Impegno Sportivo: Moto Velocità con Francesco Tomarchio

Il Motoclub è sceso in pista anche con la sua anima più sportiva e competitiva. Il giovane socio Francesco Tomarchio ha gareggiato nella moto velocità, supportato dalla Moto Club SGVS “Scuola di Guida Veloce Sicilia” capitanata da Cosimo Materia. Un grande plauso va a Francesco per il suo impegno e la sua determinazione!

Motoraduno della Fenice dell’Etna con tappa Campionato Mototurismo Regionale Sicilia: Trionfa Rosanna Speciale!

Infine, il club ha partecipato al Motoraduno della Fenice dell’Etna, una tappa cruciale del Campionato Mototurismo Regionale Sicilia. Come sempre, l’organizzazione del presidente Giuseppe Leone si è distinta per l’eccellente qualità e l’impeccabile gestione. Il Motoclub Centauromagnum ha conquistato un ottimo quarto posto in classifica.

“Ma le buone notizie non finiscono qui: siamo entusiasti di annunciare che la nostra conduttrice, Rosanna Speciale, ha trionfato conquistando il primo posto nella tappa di mototurismo nella categoria donna in moto! Vogliamo esprimere la nostra più grande soddisfazione e fare i più sinceri complimenti a Rosanna, sempre pronta a macinare chilometri e chilometri con la sua amata moto, dimostrando una passione e una dedizione esemplari. – affermano dal Motoclub – Il presidente desidera ringraziare sentitamente tutti i partecipanti per l’impegno e la passione profusi in queste attività. La soddisfazione è tanta, sia per i successi sportivi sia per la gestione impeccabile della sicurezza stradale“.

Appuntamento a Taormina: Un Gesto per i Bambini!

L’impegno del Motoclub Centauromagnum non si ferma! Domani, lunedì 23 giugno 2025, alle ore 17:30, il club sarà a Taormina, presso l’ospedale, per unirsi al presidio dei “Genitori Guerrieri del CCPM”. L’obiettivo è chiaro: dire NO alla chiusura del reparto di cardiologia pediatrica.

“Vi aspettiamo numerosi, con le vostre moto, per far sentire la voce dei bambini con il rombo dei motori! La vostra partecipazione è fondamentale per sostenere questa importante causa“, concludono