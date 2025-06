Volo Ancona-Roma con un solo passeggero: è il deputato messinese Francesco Gallo

StrettoWeb

Strana esperienza per il deputato messinese di Sud chiama Nord, Francesco Gallo, che si è trovato, su un volo di linea di Aeroitalia, Ancona – Roma, praticamente da solo. A raccontare l’episodio è lo stesso ex vicesindaco di Messina con un post sui social. “Onore ad Aeroitalia: partono anche se hanno un solo passeggero a bordo… e sono io. Oggi sul volo Ancona – Roma ho fatto un’esperienza insolita: c’ero solo io, praticamente un volo privato”, rimarca Gallo.

“Colgo l’occasione per sottolineare la correttezza di questa compagnia, che avrebbe potuto inventare mille scuse per annullare il volo e non lo ha fatto. Un ringraziamento anche alla Regione Marche che garantisce – con proprie risorse – la “continuità territoriale. Costo del biglietto 138 euro”, conclude Gallo.