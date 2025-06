“Volavano frottole”, dallo scenario spettrale a una nuova vita: così è cambiato l’Aeroporto di Reggio Calabria. Il VIDEO di Cannizzaro

StrettoWeb

“Spesso le immagini spiegano meglio di mille parole. Dall’Aeroporto a rischio chiusura a Reggio International Place, non è stato ‘un attimo’. E ricordare è importante. Guardate il video… e capirete! Ah, dimenticavo, nel frattempo volavano frottole”. Continua a togliersi sassolini dalla scarpa, Francesco Cannizzaro, che a un anno dal nuovo piano voli con l’arrivo di Ryanair all’Aeroporto di Reggio Calabria aggiunge l’avvio dei lavori per ammodernare lo scalo, il quale sarà pronto tra vecchio e nuovo anno. Tutto questo grazie all’impegno suo e del Governatore Roberto Occhiuto, che hanno rilanciato alla grande il “Tito Minniti”, che rischiava di chiudere.

Ricordiamo che l’annuncio dell’arrivo di Ryanair era stato bollato come “frottola” dal sindaco Falcomatà, da un anno a questa parte rintanato nel silenzio più assoluto sul tema. Ma intanto, ovviamente non per meriti suoi, la città è tornata a pullulare di turisti. Ad affermarlo è chi più di ogni altro ha il polso della situazione giornaliera sugli arrivi: gli imprenditori. Nel video in alto, pubblicato dall’onorevole sui profili social, sono in tanti – dai ristoratori agli albergatori e non solo – a confermare il cambio di passo della città in fatto di turisti e visitatori. E non è ancora finita.