Messina, posticipato l’evento “Viviamo il Parco di Montalto tra Arte e Natura”

Si avvisa la cittadinanza che l’evento “Viviamo il Parco di Montalto tra Arte e Natura”, inizialmente in programma per domenica 15 giugno, è stato posticipato a domenica 29 giugno 2025. Il rinvio si è reso necessario per la concomitanza con i festeggiamenti cittadini in onore di Sant’Antonio. L’iniziativa, promossa dalla Parrocchia Santa Maria di Montalto e dalla Comunità MASCI Messina 1 “Il Faro”, con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Messina, si svolgerà nella suggestiva cornice naturale del Parco di Montalto, sul colle della Caperrina.

Nel corso del pomeriggio, dalle ore 16.00 alle 21.00, ingresso libero, il parco si trasformerà in uno spazio di incontro tra arte, natura e comunità: cittadini appassionati di fai da te esporranno creazioni artistiche, oggettistica, porcellane, dipinti e disegni, in un allestimento che cambierà ad ogni edizione della manifestazione. Hanno aderito all’iniziativa le associazioni: Obiettivo Famiglia – Federcasalinghe, Associazione Culturale Insidemessina, Associazione Opera di San Michele Arcangelo. Parteciperanno inoltre artisti di strada, tra cui il prof. Roberto Carbone e altri performer, che con musica e spettacoli contribuiranno a creare un’atmosfera coinvolgente e suggestiva.

Il percorso di visita prevede l’avvio dalla Rampa della Colomba, conducendo i partecipanti fino al Santuario della Madonna di Montalto, da cui sarà possibile ammirare un ampio panorama sullo Stretto di Messina, le colline circostanti e l’intera città. Lungo i terrazzamenti del parco sarà possibile scoprire le opere di artigianato locale e partecipare a laboratori creativi all’aperto, rendendo l’esperienza unica e immersiva, all’insegna della bellezza, della condivisione e della valorizzazione del territorio.