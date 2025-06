Vis Reggio Calabria, Pierotti: “progetto stile Stella Azzurra, ma con nostra identità”

StrettoWeb

Paolo Pierotti, nuovo responsabile tecnico della Vis Reggio, è stato ospite del format televisivo Tiro da 4 su Reggio TV. Il coach ha presentato il progetto amaranto, un ambizioso piano che unisce l’Academy americana al basket reggino ed europeo, con investimenti, reclutamento, formazione, uno staff tecnico allargato, tornei europei di livello e non solo.

“Stiamo lavorando intensamente per definire le linee guida di questo progetto“, ha spiegato Pierotti. “Non si tratta solo dell’Academy, ma di un lavoro completo su tutto il settore giovanile. Vogliamo creare qualcosa di simile alla Stella Azzurra, ma con la nostra identità“.

Il tecnico, appena arrivato da Gubbio, si è detto entusiasta della città: “Reggio Calabria mi ha conquistato con il suo mare, la sua energia e la passione per il basket“. Pierotti ha sottolineato l’importanza della collaborazione con Jamaal Womak, ex assistente in NCAA: “Lavorare con un professionista come Jamal e poter portare i nostri ragazzi in Europa è un’opportunità unica. Tutto questo senza dimenticare la grande opera di reclutamento del responsabile europeo del progetto Goran Zinzirovski”.

Particolare attenzione è stata dedicata al settore giovanile: “Vogliamo alzare il livello di tutto il movimento, dal minibasket all’agonismo. Prendiamo esempio da percorsi come quello di Alessandro Cappelletti, che ha dimostrato quanto sia importante misurarsi fin da giovani con giocatori esperti“.

“Con impegno e passione, possiamo fare di Reggio una vera capitale del basket“. La Vis Reggio guarda così al futuro, pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia.