La Vis Basket Reggio Calabria ‘costruisce’ in grande: ecco il nuovo title sponsor

“La Vis Basket Reggio Calabria è orgogliosa di annunciare l’accordo di partnership con Camera Costruzioni Srl, che sarà il Title Sponsor ufficiale del club per la stagione sportiva 2025/26. L’intesa rappresenta un importante passo avanti nella crescita del progetto sportivo e sociale della Vis, da sempre punto di riferimento per il basket giovanile e senior in Calabria. Grazie al supporto di Camera Costruzioni Srl – storica azienda leader nel settore edile della metalmeccanica e dell’ impiantistica – la Vis potrà affrontare con maggiore solidità e ambizione le sfide del prossimo campionato.

Le squadre scenderanno in campo con la nuova denominazione Vis Camera Costruzioni Reggio Calabria, portando con sé i valori condivisi di impegno, passione, professionalità e attenzione al territorio“. È quanto si legge in un comunicato stampa a firma della squadra reggina.

“Siamo entusiasti di iniziare questa collaborazione con una realtà imprenditoriale solida e dinamica come Camera Costruzioni – dichiara il Presidente della Vis – Questa partnership non è solo un sostegno economico, ma anche una condivisione di visione e valori che ci permetterà di guardare al futuro con entusiasmo“.

Rocco e Mimmo Camera, titolari di Camera Costruzioni Srl , commentano così l’accordo: “Sostenere lo sport, e in particolare una realtà storica e radicata come la Vis Reggio Calabria, per noi significa investire nel futuro dei giovani e nel benessere del nostro territorio. Crediamo nella forza dei valori che lo sport trasmette: spirito di squadra, sacrificio, rispetto e determinazione. Siamo orgogliosi di associare il nostro nome a una società che rappresenta con serietà e passione la nostra città non solo in Italia, ma anche in Europa grazie all’ambizioso progetto della VMB Academy“.

Con l’avvio della VMB Academy, la Vis rafforza la propria vocazione internazionale, offrendo ai giovani atleti percorsi di formazione e competizione anche oltre i confini nazionali, con l’obiettivo di creare un polo d’eccellenza per il basket del Sud Italia aperto al panorama europeo.