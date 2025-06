La Viola omaggia Massimo Mazzetto: “il tuo ricordo è vivo in mezzo a noi”

StrettoWeb

Il 18 giugno 1986 si è spento, in maniera tanto tragica quanto prematura, Massimo Mazzetto, giovane playmaker della Viola vittima di un fatale incidente. La Viola, a 39 anni di distanza, nel giorno che, tristemente, segna l’anniversario della sua scomparsa, ha deciso di celebrarlo con un post social nel quale si può ammirare lo splendido messaggio

“‘C’è un valore non facile da spiegare… il rispetto, l’amore, la gioia per la mia attività. Io, amo quando gioco’. ( M.M) Massimo Mazzetto, il nostro eterno #14, scomparve il 18 giugno di molti anni fa a seguito di un incidente avvenuto tra le strade di Reggio. Padovano, talentuoso playmaker e promessa azzurra, ha lasciato un’eredità morale che siamo tenuti a ricordare e trasmettere. In sua memoria è stata realizzata la statua Il dono, posta all’ingresso della nostra città. Ciao Massimo, il tuo ricordo è vivo in mezzo a noi“.