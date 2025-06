Viola, il messaggio batticuore di Fernandez ai tifosi: fra le righe un segnale di mercato? | VIDEO

StrettoWeb

Post season finita da tempo, purtroppo, per la Viola Reggio Calabria, eliminata da Monopoli al primo turno dei Playoff. In casa neroarancio si pensa già alla prossima stagione e alle possibili ed eventuali riconferme in virtù della costruzione del nuovo roster. Dai social della Viola è arrivato un possibile indizio di mercato. Come avevamo già anticipato nei giorni scorsi nella nostra riflessione personale sull’organico neroarancio, due sono quelli più sicuri della riconferma. E uno sembra averlo annunciato fra le righe di un dolce messaggio.

Capitan Manu Fernandez, attraverso un emozionante video social, ha ringraziato i tifosi reggini sintetizzando in poco meno di due minuti, le gioie e i dolori della sua stagione e di quella dei suoi compagni. “Una sconfitta non è una sconfitta per sempre. Ci ritroveremo presto. Noi con voi, insieme per Reggio: forza Viola!“, ha dichiarato in conclusione il play argentino facendo presagire, con quel “ci ritroveremo presto“, che sarà ai blocchi di partenza anche l’anno prossimo.