Villa San Giovanni, voto favorevole della minoranza sul finanziamento della struttura sportiva di Lupina: “la città viene prima di tutto, anche se…”

StrettoWeb

“In occasione dell’ultima seduta di consiglio comunale, nonostante la rabbia e la necessaria azione di protesta per l’ennesima convocazione di un consiglio comunale senza le dovute misure a tutela delle persone con disabilità, si è inteso affrontare le tematiche consiliari con grande senso di responsabilità. In tal senso vuole e deve intendersi il voto favorevole rispetto alla variazione di bilancio inerente il riconoscimento di un finanziamento per il completamento della struttura sportiva in località Lupina (il c.d. palloncino polivalente). Nessun passo indietro verso una indiscutibile azione di opposizione nei confronti di una maggioranza sorda alle nostre istanze, a quelle dei cittadini e di tantissime associazioni del territorio che si rivolgono a noi consiglieri comunali di minoranza, ma solo un senso di rispetto e di responsabilità del ruolo che ci assumiamo giornalmente e verso quella costante azione di controllo anche nell’ambito della risoluzione delle problematiche legate al miglioramento delle strutture sportive in città”.

Comincia così la nota dei consiglieri comunali di minoranza di Villa San Giovanni – Marco Santoro, Filippo Lucisano, Daniele Siclari, Stefania Calderone, Domenico De Marco – in merito all’ultimo consiglio comunale. “Abbiamo avuto l’onestà intellettuale di ribadire che, nonostante i finanziamenti ottenuti dalle passate amministrazioni lasciate in eredità a quella attuale, non sempre gli organi tecnici competenti hanno dato seguito agli indirizzi politici e pertanto poter ottenere un finanziamento per completare, così come ci auguriamo, l’iter di consegna alla città di una nuova struttura sportiva non poteva passare inosservata ed abbiamo in tal senso inteso dare il nostro contributo con un voto favorevole alla variazione di bilancio a dimostrazione che la città viene prima di tutto e di ogni steccato politico nonostante la diversità di visione, anch’essa ribadita in consiglio comunale, tra maggioranza e minoranza”, si legge ancora.

“Tutto ciò ad evidenziare che spesso e in diverse occasioni abbiamo dato il nostro contributo in termini di idee e proposte in seno alle commissioni consiliari ma nonostante ciò viene usato un metodo politico che non ci appartiene, ovvero quello di pretendere il nostro voto o sostegno su svariate tematiche delle quali non si chiede un minimo di coinvolgimento prima dei voti in consiglio o nelle stesse commissioni. Non intendiamo assolutamente pensare ad inciuci politici di sorta con questo voto favorevole in tema di variazione di bilancio, ma su temi e opere di assoluto interesse sociale e non solo sportivo, come il finanziamento ottenuto o altri temi di rilevante interesse, poter ascoltare prima l’opinione della minoranza ed avere da questa un proprio contributo fattivo deve rappresentare una volontà politica che va concretizzata per il bene comune indipendentemente dalle posizioni politiche di ciascuno di noi”.

“Solo in tal senso il voto favorevole alla variazione di bilancio deve essere interpretata anche se assistiamo giornalmente ad un percorso politico che non mira a cogliere simili atteggiamenti propositivi, basta pensare ai lavori sul Santa Trada, allo spostamento della Statua di Cannitello non trattate in sede di commissione consiliare con grave nocumento per il valore che le stesse hanno nell’ambito della vita democratica della nostra città e di una maggioranza che, a fasi alterne, chiede il nostro contributo e pertanto quello di una parte consistente della città che rappresentiamo”, si chiude la nota.