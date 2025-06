Villa San Giovanni, i vincitori del Memorial “Paolo Marino” | NOMI

StrettoWeb

Una serata diversa dal solito. E’ quella che si è vissuta a Villa San Giovanni (RC) in occasione della terza edizione del Memorial Paolo Marino, portato quest’anno a 5 km e facente parte del calendario nazionale Fidal. Una bellissima kermesse per le strade della città, attraverso un circuito da ripetere tre volte che ha consentito al pubblico di veder transitare più volte i corridori e appassionarsi per l’esito finale della corsa.

Vittoria netta quella di Riccardo Pavone, il portacolori del Gs Indomita che ha coperto i 5 km di gara in 15’41”, unico atleta a scendere sotto il muro dei 16 minuti. 26” il distacco di Federico Denisi (Pod. Messina), primo dei tanti siciliani presenti al via. Terza posizione per Silvio Licastro (Cosenza K42) a 1’10” davanti a Davide Salvati (Pod. Messina), il campione uscente (ma si correva sui 10 km) a 1’15” e a Andrea Meduri (Violettaclub) a 1’22”.

In campo femminile prima posizione per la campana Palma De Leo (Caivano Runners) che ha però avuto il suo bel daffare per tenere a distanza Rosa Ciccone della società organizzatrice Atl. Barbas. Alla fine la De Leo ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 20’45” con 13” sulla Ciccone e 19” su Sabrina Gioberti (Kos Running). Distacco sotto il minuto anche per Teresa Latella (Pod. Messina) che ha chiuso a 53”.

Alti numeri di partecipazione alla serata podistica, considerando anche la Family Run con parte dell’incasso devoluta all’Aisla Calabria per ricordare nella maniera migliore Paolo Marino, scomparso proprio a causa della SLA. Forte la presenza delle istituzioni, con il Sindaco di Villa San Giovanni Giusy Caminiti e l’Assessore allo Sport Giuseppe Cotroneo che hanno preso parte alla non competitiva. Presente anche il presidente di Fidal Calabria Vincenzo Caira. L’affluenza copiosa ha portato a dover distinguere i concorrenti in tre partenze, prima le donne e poi due batterie per gli uomini. Una festa che si è protratta fino a sera, per un evento che merita di avere una lunga storia.