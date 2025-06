Villa San Giovanni, due studenti del “Nostro-Repaci” a Helsinki per importare le migliori pratiche educative europee

StrettoWeb

Da Villa San Giovanni direttamente nel cuore dell’innovazione educativa europea. È il viaggio che hanno compiuto la prof.ssa Caterina Pratticò e il prof. Augusto Cosentino, docenti dell’Istituto “L. Nostro-L.Repaci” protagonisti di un’esperienza di Job Shadowing presso la Lauttasaaren Yhteiskoulu di Helsinki, prestigiosa scuola dove hanno potuto affiancare i colleghi finnici per osservarne direttamente metodi e pratiche. La destinazione non poteva essere più suggestiva: Lauttasaari, un’isola verde a tre chilometri dal centro di Helsinki, dove dal 1945 sorge la scuola diretta dal prof. Jouni Rasa che ospita oltre 800 studenti. Un edificio moderno dotato di piscina, palestre e auditorium che combina tradizione architettonica e innovazione funzionale, immerso in spazi verdi che rappresentano l’approccio finlandese alla sostenibilità ambientale.

Quello che ha maggiormente colpito i due docenti dell’Istituto villese diretto dalla prof.ssa Mari-stella Spezzano è stata la naturalezza con cui l’innovazione didattica permea ogni aspetto della vita scolastica. Lezioni basate sull’approccio comunicativo con ampio uso di tecnologie, progetti pratici e scambi internazionali virtuali si alternano a sperimentazione attiva nei laboratori, dove gli studenti conducono ricerche orientate alla risoluzione di problemi reali. Otto lingue insegnate con metodologie immersive che fanno della comunicazione il fulcro dell’apprendimento. I numeri testimoniano l’impegno: la Fin-landia investe il 6,4% del PIL nell’istruzione, contro il 4% dell’Italia. Ma non è solo questione economica. Il sistema educativo finlandese si fonda su fiducia e autonomia, garantendo a scuole e insegnanti am-pia libertà nella scelta di metodi e contenuti didattici. Gli studenti beneficiano di percorsi personalizza-bili, classi ridotte e un approccio inclusivo che risponde ai bisogni individuali di apprendimento.

“Questa esperienza rappresenta un investimento strategico”, spiega la Dirigente Scolastica, prof.ssa Maristella Spezzano. “I nostri docenti hanno potuto osservare metodologie didattiche innovative che porteranno ricadute concrete sulla qualità dell’insegnamento dell’intero Istituto. L’obiettivo è integrare le migliori pratiche finlandesi nella nostra realtà educativa, mantenendo le nostre peculiarità ma arricchendole con nuovi approcci pedagogici”. L’esperienza di Job Shadowing rappresenta il primo step del progetto Erasmus Plus dell’Istituto, il programma europeo che promuove la mobilità per l’apprendimento e la cooperazione nel campo dell’istruzione e della formazione. “Non si tratta di un’iniziativa isolata”, precisa la prof.ssa Pratticò, re-ferente Erasmus, “ma del primo tassello di un programma più strutturato che permetterà alla nostra co-munità scolastica di vivere un’esperienza formativa internazionale di ampio respiro”.

Nei prossimi mesi, infatti, il “Nostro-Repaci” sarà protagonista di nuove mobilità che vedranno coinvolti docenti e studenti verso un’altra destinazione europea: l’Irlanda. Un investimento concreto che dimostra come l’innovazione didattica nasca dal confronto e dallo scambio internazionale, trasformando ogni esperienza in patrimonio condiviso. Una strategia che porterà benefici tangibili a studenti, famiglie e territorio, rafforzando ulteriormente la qualità dell’offerta formativa dell’Istituto villese.