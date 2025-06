Villa San Giovanni, la scuola “Giovanni XXIII” protagonista in Europa con l’evento Erasmus +

StrettoWeb

Il 3 giugno si è svolto con grande partecipazione l’evento di disseminazione del progetto Erasmus+ KA121 presso la scuola “Giovanni XXIII” di Villa San Giovanni, un’occasione speciale per condividere con il territorio le esperienze maturate negli ultimi anni grazie alla partecipazione a numerose mobilità europee, sia per docenti che per studenti. Durante la manifestazione, la dirigente scolastica ha illustrato le principali attività svolte nell’ambito del progetto, tra cui le esperienze di job shadowing in Spagna, Francia, Portogallo e Grecia, i corsi di formazione linguistica seguiti dai docenti a Zagabria e Dublino e le mobilità degli studenti che hanno portato i nostri ragazzi in Grecia, dove hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con coetanei europei e vivere esperienze formative interculturali.

Un aspetto particolarmente significativo del progetto è stato anche il momento dell’accoglienza di un gruppo di studenti spagnoli: per loro la nostra scuola ha organizzato diverse attività, pensate per valorizzare e far conoscere il nostro territorio, le sue tradizioni e il suo patrimonio culturale. Questa esperienza ha rappresentato un importante scambio reciproco, che ha rafforzato i legami tra studenti e insegnanti provenienti da contesti diversi. La dirigente ha inoltre offerto svariate riflessioni interessanti sulle differenze tra i sistemi scolastici di Italia, Francia, Portogallo e Grecia, evidenziando come il confronto internazionale possa essere uno stimolo per il miglioramento continuo dell’offerta formativa e dell’organizzazione scolastica.

All’evento ha preso parte anche il sindaco Caminiti, che si è detto estremamente soddisfatta dell’iniziativa, sottolineando con orgoglio il ruolo della scuola come ponte tra culture e promotrice di apertura e innovazione in un contesto europeo. Ha inoltre sottolineato l’importanza di questi progetti in quanto fonte di arricchimento non solo per chi vi partecipa ma per tutta la comunità, scolastica e non. Non sono mancati gli interventi degli studenti che hanno condiviso le loro esperienze all’estero. Uno di loro ha raccontato con entusiasmo che questa esperienza è stata molto formativa, perché lo ha aiutato a crescere non solo a livello scolastico, ma soprattutto come persona. Aiutandolo a sentirsi più maturo, più aperto e pronto ad affrontare nuove sfide. Hanno parlato dell’importanza di aprirsi ad altre culture, della possibilità di mettere alla prova il proprio inglese e del valore delle nuove amicizie nate grazie al progetto. La cerimonia si è conclusa con la consegna degli attestati di partecipazione agli studenti coinvolti nella mobilità in Grecia che si è svolta all’inizio dell’anno scolastico, a testimonianza di un impegno costante verso l’educazione internazionale e l’innovazione didattica.