Villa San Giovanni, riunione al Circolo del Pd con Panetta e Morabito

Riunione presso il circolo Pd di Villa San Giovanni. “Sono questi gli incontri che stimolano la militanza, che ci tengono uniti. Dobbiamo dirlo con orgoglio: a Villa si può ! Perché a Villa si incontrano il segretario uscente e quello candidato; Perché a Villa si discutono le mozioni; Perché a Villa partecipano il consigliere metropolitano e l’ex Sindaco, alla ricerca di dibattito e approfondimento; Perché i militanti di Campo Calabro vengono da noi per vivere il Partito, per sentire spirito di Comunità; Perché tutti noi possiamo pensarla diversamente sul passato e sulle strategie correntizie ma guai a chi tocca l’autonomia del circolo”. E’ quanto afferma Enzo Musolino, Segretario cittadino del Pd.

“E ha ragione il consigliere metropolitano Peppe Marino: abbiamo fornito una prova tangibile di maturità politica! Abbiamo superato le scorie di una delicata fase pre congressuale (i partiti senza congressi, che vanno avanti per acclamazioni imposte, non sanno nulla di tutto questo) e i presenti, nella riunione del 23 giugno, hanno dato una risposta ai disfattisti dediti al dispetto e al rancore personale. I più meritevoli sono stati Peppe Panetta e Antonio Morabito, Insieme e Uniti al Circolo di Villa che li ha invitati entrambi, con affetto e speranza politica. Qualche miope avrebbe scommesso su chiusure e distinguo, su tattiche asfittiche e oscure – ognuno col suo metro misura – ed invece abbiamo saputo dimostrare ciò che siamo: il Circolo più attivo della CM reggina”, rimarca Musolino.

“Il più plurale e vivo, il più proiettato alla risoluzione dei problemi, il più vicino e attento al Partito. Auguri al nuovo segretario Peppe Panetta, stasera hai parlato con la nostra stessa voce! Auguri segretario Antonio Morabito per il tuo nuovo incarico regionale. Sei e sarai sempre uno di noi. Noi ci siamo, le nostre porte sono aperte per voi e per tutti gli amici e compagni di buona volontà! Ci siamo per Villa, per il suo sviluppo, per la sua amministrazione, per le sue Infrastrutture, per la salute e la tutela della nostra gente, contro gli interessi esogeni, gli appetiti criminali, le aggressioni ambientali. Questa è la buona Politica! L’altra, è solo odio, stupidità, arroganza … Non ci appartiene, non è seduta sulle nostre sedie”, conclude Musolino.