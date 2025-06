Villa San Giovanni, furto di energia elettrica: arrestata una donna per allaccio abusivo alla rete pubblica

StrettoWeb

Nell’ambito di una più ampia strategia di prevenzione e contrasto ai reati contro il patrimonio e alle forme di illegalità diffusa, i Carabinieri della Stazione di Villa San Giovanni hanno arrestato una donna del posto, colta nella flagranza del reato di furto aggravato e continuato di energia elettrica.

L’operazione è il risultato di un’attività di controllo del territorio mirata e pianificata, che ha visto la collaborazione tra i militari dell’Arma e il personale tecnico dell’ENEL, con l’obiettivo di individuare anomalie nei consumi energetici riconducibili a possibili manomissioni degli impianti. Durante il sopralluogo congiunto, i tecnici hanno accertato la presenza di un collegamento abusivo alla rete elettrica pubblica, realizzato mediante un bypass del contatore elettrico che consentiva di alimentare completamente l’abitazione dell’interessata, eludendo la registrazione dei consumi.

Il danno economico stimato, in termini di energia sottratta nel tempo, è pari a circa 8.000 euro, una cifra significativa che testimonia la gravità e la reiterazione della condotta illecita. L’abitazione è stata sottoposta a verifica e la situazione è stata immediatamente regolarizzata dai tecnici, mentre la donna è stata condotta in caserma per gli adempimenti di rito e successivamente posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il furto di energia elettrica non rappresenta soltanto un danno economico per le aziende fornitrici, ma costituisce un serio problema di sicurezza pubblica e un’ingiustizia nei confronti dei cittadini onesti. Proprio per questo, l’Arma dei Carabinieri continua a porre massima attenzione a questi fenomeni, sviluppando attività di controllo in stretta sinergia con gli enti gestori dei servizi pubblici.

Si evidenzia, in ogni caso, che il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari e che per la persona indagata vige il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.