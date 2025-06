Il vice primo ministro della Moldova ricevuto a Palazzo San Giorgio: “Reggio Calabria città multietnica e accogliente”

StrettoWeb

Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha ricevuto, nei saloni di Palazzo San Giorgio, il vice primo ministro e delegato degli Affari esteri della Repubblica di Moldova, Mihai Popsoi, ed Oleg Nica, ambasciatore di Chisinau in Italia. Alla riunione si sono uniti, in seguito, anche i vicesindaci comunale e metropolitano, Paolo Brunetti e Carmelo Versace. Nel corso dell’incontro, il sindaco Falcomatà ha parlato di Reggio Calabria come “città multietnica, in grado di accogliere e integrare ogni comunità, di mettersi al servizio di quanti desiderano mantenere saldo il legame con il proprio paese d’origine”.

Il vicepremier Popsoi ha, quindi, riconosciuto l’impegno dell’amministrazione reggina verso i circa 600 cittadini moldavi residenti in città ed ha esaltato “lo spirito di collaborazione e fratellanza che unisce le due comunità”. L’ambasciatore Nica ha sottolineato, invece, le similitudini sia politiche sia economiche fra Italia e Moldova, evidenziando “i comuni interessi nella produzione di vini e nell’export di prodotti agroalimentari”. Durante il cordiale colloquio, sono stati affrontati diversi temi, tra cui la possibilità di avviare intese, scambi culturali e gemellaggi, con un’attenzione particolare al piano turistico ed al terzo settore.