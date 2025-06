Vibo Valentia, studenti in visita alla nave della legalità di Archeoclub d’Italia

StrettoWeb

Una splendida giornata di sole ha accolto alla Marina Carmelo la motovela Dike di Archeoclub d’Italia, la nave della legalità, si è mostrata in tutto il suo splendore a docenti e studenti per tutta la mattinata del 31 maggio dalla 9 alle 13. Gli studenti in visita (in tutto una cinquantina), pochi in assoluto, ma tanti se si considera il fatto che era sabato, giorno in cui le scuole sono chiuse, hanno potuto conoscere la storia dell’imbarcazione e dei progetti che al suo interno e con il suo ausilio sono stati effettuati da Marenostrum struttura di Archeoclub a partire dal 2023 quando la barca le è stata affidata dal tribunale di Ragusa.

E’ stato molto educativo per i ragazzi comprendere nella pratica cosa significa dare nuova vita ad un bene gestito dalla criminalità ed è stato una gioia per l’equipaggio e gli operatori di Marenostrum trasmettere la passione per il loro lavoro. Le scuole coinvolte sono state l’Istituto Comprensivo Don Bosco Buccarelli di Vibo Valentia e il Liceo Capialbi di Vibo Valentia.

L’attività di informazione è proseguita nel convegno pomeridiano, svoltosi nella sala parrocchiale e che visto la partecipazione di un pubblico adulto anche questo molto interessato. Dopo i saluti istituzionali, ma molto graditi e sentiti della Presidente di Archeoclub d’Italia sede di Vibo Valentia Anna Murmura, del rappresentante della Capitaneria di Porto di Vibo Marina in sostituzione del Tenente Ivan Ravanusa e del Comandante unità navale Guardia di Finanza del Roan di Vibo Valentia, è intervenuto il presidente della Pro Loco di Vibo Marina, Dott. Enzo De Maria che si è concentrato sul ruolo del porto e sulle attività dell’ente da lui presieduto. Quindi, è stata la volta del Presidente Nazionale di Archeoclub d’Italia Dott. Rosario Santanastasio che ha introdotto l’argomento, poi svolto in maniera più approfondita e puntuale dalla Sociologa Francesca Esposito “l’esperienza del progetto con il CGM della Regione Campania”; si è passati infine, ai tre interventi più specifici: Maria Joel Conochiella di Libera che ha parlato sul tema “dalla Confisca a bene comune”; Francesca Romano socio di Archeoclub Vibo Valentia e membro di SBV ha tracciato un quadro completo, chiaro ed esaustivo delle leggi del mare; Enzo Infantino, dirigente di ResQ People saving people, si è soffermato sul tema “Mediterraneo, un mare senza giustizia”.

Ha fatto da moderatore il Maestro Antonio Montesanti che alla fine ha tirato le conclusioni dell’evento ringraziando tutti i presenti e invitando i relatori a consegnare i loro testi al fine di realizzare un opuscolo da distribuire nelle scuole e, dunque, continuare l’attività informativa e formativa presso i giovani. Un mondo migliore è possibile se lo costruiamo e noi lo stiamo costruendo.