Vibo Valentia, riapre negozio dopo intimidazione: “ripartiamo con dignità”

StrettoWeb

Ha riaperto a Mileto, in provincia di Vibo Valentia, dopo due settimane di chiusura forzata, il negozio per la distribuzione automatica di prodotti alimentari obiettivo tra il 6 e il 7 giugno di un’intimidazione. I macchinari in dotazione al negozio erano stati gravemente danneggiati, con l’utilizzo di martelli, in un raid vandalico.

“Non ci pieghiamo alla violenza – ha detto Galati – perché il nostro territorio e l’intera Calabria hanno bisogno di lavoro e non di minacce. Riaprire è stata una scelta naturale: non lascio la mia terra in mano a chi vuole controllarla con la paura”.