Viabilità, la Provincia di Cosenza accelera sul Piano 2025: “strade più sicure e borghi più vicini”

Nel Cosentino procede a ritmo spedito il Piano di interventi straordinari sulla viabilità provinciale, grazie all’approvazione del bilancio della Provincia di Cosenza e alla stretta collaborazione tra l’Ente e i Sindaci del territorio. Lo afferma la Presidente della stessa Provincia, Rosaria Succurro, che sottolinea: “le opere in corso sono soltanto l’avvio di un programma ampio e articolato, destinato a concludersi entro dicembre 2025. Sfruttiamo in pieno la stagione estiva per completarne l’attuazione. In particolare, stiamo asfaltando importanti tratti stradali da Amendolara a Castroregio, da Bocchigliero a Sibari, da Spezzano Albanese a Cassano, Scala Coeli, Campana, Caloveto, Terravecchia, Acri-San Giacomo-Corigliano e tanti altri comuni. Si tratta di un intervento ampio e complesso, costruito insieme ai Sindaci e basato sulle esigenze reali dei territori”.

Con una rete stradale di oltre 3.300 chilometri, la Provincia di Cosenza si conferma “Casa dei Comuni”, come ribadisce la Presidente Succurro, che puntualizza: “i Sindaci sanno di poter contare su un ente amico, presente e affidabile, sulla mia vicinanza personale e su quella di tutta la squadra che ho l’onore di guidare. Continuiamo a lavorare su tre direttrici: manutenzione, sicurezza e valorizzazione dei borghi”. Oltre al miglioramento della mobilità, l’obiettivo è rendere i territori più attrattivi per residenti e turisti. “Vogliamo che le nostre strade siano più sicure e che i nostri borghi siano più accessibili. Le bellezze della nostra provincia devono diventare patrimonio condiviso. Abbiamo ormai costruito – conclude Succurro – un nuovo modello di gestione: investire sul futuro partendo dai bisogni concreti dei cittadini”.