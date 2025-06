La Via Popilia a Melia: i risultati archeologici in due eventi a Scilla e Reggio Calabria

StrettoWeb

Nei mercoledì del 2 a Scilla e del 9 luglio a Reggio si terranno due incontri per divulgare i risultati del laboratorio di ricognizione archeologica che nell’estate del 2022 ha interessato l’area delle Grotte di Tremusa sita a Melia, borgata preaspromontana condivisa dai comuni di Scilla e San Roberto. “Nell’estate del 2021 una frana ha colpito la strada di Tremusa causando numerosi disagi alla comunità di Melia. A seguito di alcuni sopralluoghi, si è deciso di cogliere gli aspetti positivi dati da quel fenomeno di dissesto idrogeologico promuovendo un laboratorio di ricognizione archeologica – spiega Francesco Ventura dell’associazione “Famiglia Ventura” – Tutto ciò è stato reso possibile nel 2022 grazie alla sensibilità di una squadra coordinata dall’archeologo Riccardo Consoli e da una serie di sinergie poste in essere tra noi e la Parrocchia di San Gaetano da Thiene in Melia, la locale associazione “La Voce dei Giovani” ed una sponsorizzazione del Lions Club Reggio Calabria Host Distretto YA108 e del Leo Club Reggio Calabria Host “Vittoria G.S. Porcelli”, i quali hanno coperto le spese vive dell’iniziativa unitamente all’associazione “Famiglia Ventura”.

Il laboratorio di Melia può essere considerato un esempio di buone pratiche per l’intera metropoli reggina, avendo messo a sistema tutta una serie di collaborazioni al fine di trarre pure dalle difficoltà un’opportunità di crescita civica e culturale.

“A gennaio 2023 si è tenuto a Melia un primo incontro con la comunità dove sono stati esposti i risultati preliminari del laboratorio, dal quale è emersa l’evidenza che un tratto della romana via Popilia passasse proprio per la borgata, in prossimità delle Grotte di Tremusa – conclude Ventura – Ora grazie all’impegno degli archeologhi Riccardo Consoli ed Alessandro Manariti, del rilevatore Antonello Gambino e della guida escursionistica Lino Licari, siamo pronti a divulgare appieno i risultati di quell’esperienza, portando la piccola Melia alla grande Reggio, passando per Scilla”.

L’incontro del 2 luglio si svolgerà alle ore 17 presso la sala del Consiglio Comunale di Scilla su iniziativa dell’associazione “Famiglia Ventura”, mentre quello del 9 luglio si terrà alle ore 21 presso il chiostro della Chiesa di San Giorgio al Corso grazie ad una collaborazione tra la Deputazione di Storia Patria per la Calabria ed il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, rispettivamente presiedute dal professore Giuseppe Caridi e dalla dottoressa Loreley Rosita Borruto.