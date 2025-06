Ventura: “nei prossimi mesi il Comune di Scilla dovrà rinnovare i Consigli di Quartiere”

StrettoWeb

“Nei prossimi mesi il Comune di Scilla dovrà rinnovare i Consigli di Quartiere. La borgata di Melia avrà così la possibilità di rafforzare la propria rappresentanza istituzionale già ottenuta, a patto che inizi da ora a ragionare sui cinque membri che ne rinnoveranno il consiglio di quartiere”. Così in una nota il giornalista Francesco Ventura, il quale durante la campagna elettorale scillese ha offerto dei promemoria alla futura amministrazione comunale, poi concretizzatasi in quella a guida del sindaco Gaetano Ciccone, incentrati sul sostegno in favore della frazione di Melia.

“Sarebbe auspicabile che chi fra i Melioti si sia impegnato in prima persona nelle elezioni continui questa sua opera di servizio alla comunità tramite il Consiglio di Quartiere, il quale è uno dei luoghi preposti per supportare e stimolare l’Amministrazione Comunale in azioni mirate sul territorio – commenta Ventura – Il comitato precedente va elogiato per la sua buona volontà durante la pandemia, un’esperienza meritoria a cui è doveroso dare continuità. A Melia più che altrove è ora necessario un rinnovato interesse ed una intensa partecipazione alla vita pubblica. Cari Melioti, questa è un’opportunità da cogliere sia per sostenere chi già vi rappresenta dandogli manforte sia per premiare chi ha avuto ed avrà il senso di responsabilità di mettersi in gioco per la Borgata”.

Nei giorni scorsi Ventura ha depositato un’istanza al Comune di Scilla riassuntiva dei punti sottoposti all’attenzione della campagna elettorale, relativi al ripristino della strada servente le grotte di Tremusa grazie ai fondi ex SORICAL vincolati dall’ex sindaco Pasqualino Ciccone, al perfezionamento dell’acquisto del bozzetto del monumento ai caduti di Carmine Pirrotta ed infine invitando a proseguire il dialogo col Comune di San Roberto. Contestualmente l’associazione “Famiglia Ventura” ha rinnovato l’interesse a riqualificare un terreno comunale scillese sito a Melia, al fine di realizzarvi un’area di verde attrezzato.