Grande successo a Varapodio, ridente cittadina in provincia di Reggio Calabria per l’evento “sindaco per un giorno” organizzato dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Orlando Fazzolari, dalla scuole di infanzia e dal nido comunale. All’iniziativa erano presenti, oltre ai bimbi con la fascia tricolore, tanti cittadini.

Estremamente emozionate la visita al Comune da parte dei bambini, i quali hanno visitato la struttura. In basso il video di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: