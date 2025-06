Varapodio, pulizia straordinaria del quadrivio di San Bartolo. Il sindaco Fazzolari: “è di competenza della città metropolitana ma lo facciamo noi” | INTERVISTA

StrettoWeb

Da questa mattina è in corso la pulizia straordinaria del quadrivio di San Bartolo che porta anche a Varapodio. Ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, il sindaco Orlando Fazzolari, puntualizza: “questa rotatoria è di competenza della città metropolitana di Reggio Calabria ed è, per giunta, ricadente in un altro comune, ma lo facciamo noi, con i nostri operai, in quanto la situazione di degrado ed incuria era incredibile”.

“Nessuna polemica con la metrocity ma se non si interveniva proseguivano i disagi per l’utenza che attraversa questa strada che porta anche a Varapodio”, conclude il sindaco Fazzolari.