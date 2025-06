Vannacci a Messina, parteciperà all’evento sul comandante Salvatore Todaro

StrettoWeb

La Lega di Messina pronta ad accogliere il generale Roberto Vannacci, vicesegretario federale del partito di Matteo Salvini. L’occasione è un evento organizzato per venerdì 27 giugno alle 19.30 al Mun Beach Club dalla Lega messinese per ricordare la figura del comandante Salvatore Todaro, medaglia d’oro al valor militare, morto in combattimento durante la Seconda Guerra mondiale. “Questo è un momento importante per l’intero territorio messinese che, mi piace sottolinearlo, ha dato i natali a più di un eroe”, dichiara Davide Paratore, coordinatore provinciale della Lega Messina.

“Avere qui a Messina l’onorevole Vannacci per ricordare Salvatore Todaro è un passaggio importante, che dimostra quanto la Lega sia davvero un partito nazionale, fortemente radicato nei territori. Una rete politica che coniuga azione e concretezza e che dà risposte ai problemi della gente o, come in questo caso, effettua un’importante operazione di recupero della memoria storica e di riscoperta e valorizzazione delle nostre radici”, evidenzia Paratore. A invitare il vicesegretario federale della Lega alla serata dedicata a Todaro il senatore Nino Germanà, responsabile del partito in Sicilia.