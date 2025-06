Vannacci a Messina per commemorare la figura di Salvatore Todaro

StrettoWeb

Il Generale Roberto Vannacci a Messina, il 27 giugno prossimo, per partecipare ad una manifestazione per ricordare la figura di Salvatore Todaro, medaglia d’oro al valor militare. Salvatore Todaro rappresenta un esempio di coraggio, dedizione e spirito di servizio, valori che noi della Lega – Salvini Premier intendiamo onorare attraverso questa manifestazione commemorativa.

Il Vicesegretario Federale ha accolto l’invito del Senatore e Commissario Regionale Lega Sicilia Nino Germanà, per per celebrare ed esaltare il valoroso eroe messinese della Marina militare che combatté per la X Flottiglia Mas durante la Seconda Guerra Mondiale.