Vandeputte va in Serie A con la Cremonese ma non dimentica il Catanzaro: “porto un amore indescrivibile”

Jari Vandeputte ha conquistato la promozione in Serie A con la Cremonese, quest’ultima in grado di vincere a La Spezia per 2-3. Nella felicità per il traguardo raggiunto, l’ala grigiorossa non dimentica Catanzaro, squadra e città che lo hanno rilanciato e gli hanno permesso di giocarsi – e poi conquistare – la Serie A coi lombardi. Per questo, Vandeputte non dimentica la piazza giallorossa. Attraverso una Instagram Story, il giocatore ringrazia Catanzaro.

“Volevo ringraziare in particolare i tifosi del Catanzaro per i tanti messaggi che mi sono arrivati per questa promozione. In questo sogno vi porto anche con me. Ho avuto la possibilità di rilanciarmi a Catanzaro e posso essere solo grato di questo. Quest’anno per me è stato emozionante giocare contro il Catanzaro. Per voi porto un amore indescrivibile… che per chi non ha giocato al Ceravolo non può capire cosa vuol dire sentire il vostro supporto. Ci tenevo a ringraziarvi e sappiate che il Catanzaro rimarrà nel mio cuore, sempre!”, si legge.

E’ il segnale del legame che si è creato tra Vandeputte e Catanzaro. Lui, così come gli altri protagonisti del ciclo vincente di Vivarini – sono rimasti affezionati alla piazza, per le emozioni vissute. E il fatto che l’esterno offensivo ricordi ancora la città calabrese, nonostante una promozione dall’altra parte d’Italia, è significativo.