Unioncamere Calabria incontra l’assessore Calabrese: sul tavolo sviluppo e turismo

StrettoWeb

Si è svolto nei giorni scorsi, presso la Cittadella regionale a Catanzaro, un incontro politico-istituzionale tra i massimi vertici delle Camere di commercio calabresi, rappresentati da Pietro FALBO, Presidente di Unioncamere Calabria e della Camera di commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, Klaus ALGIERI, Presidente della Camera di commercio di Cosenza; Antonino TRAMONTANA, Presidente della Camera di commercio di Reggio Calabria e Giovanni CALABRESE, Assessore regionale alle Politiche per il lavoro e alla formazione professionale con competenze di indirizzo politico in materia di Turismo, per discutere l’avvio di collaborazioni istituzionali in diversi filoni tematici.

Presenti anche Raffaele RIO, dirigente generale al Dipartimento Turismo, Erminia GIORNO, Segretario generale della Camera di commercio di Cosenza e di Unioncamere Calabria e Natina CREA, Segretario generale della Camera di commercio di Reggio Calabria.

Le Camere di Commercio, in qualità di enti pubblici autonomi di diritto pubblico, rappresentano certamente un pilastro fondamentale per il tessuto produttivo locale. Esse svolgono funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese operando nell’ambito territoriale di competenza con un ruolo di stimolo, coordinamento e supporto alle attività economiche. Attraverso i consigli camerali, composti dalle associazioni di categoria che rappresentano le diverse realtà imprenditoriali, le Camere incarnano la voce delle imprese, garantendo un’efficace rappresentanza e promuovendo lo sviluppo sostenibile del sistema economico locale.

In questo contesto, l’incontro con l’Assessore regionale segna un momento cruciale per rafforzare la cooperazione istituzionale e valorizzare le potenzialità del territorio calabrese, con particolare attenzione al settore turistico, settore chiave per la crescita e la competitività regionale.

Le Camere di Commercio, con la loro profonda conoscenza delle esigenze imprenditoriali e la capacità di elaborare politiche adeguate, si confermano interlocutori privilegiati per la Regione nel percorso di sviluppo integrato e innovativo dell’economia calabrese.

Il Sistema camerale calabrese mette, dunque, a disposizione il proprio bagaglio di competenze e capacità progettuale anche nel settore agrituristico al cui interno ha coniato il neologismo “agrumiturismo” che si fonda sulla valorizzazione di alcune varietà autoctone di agrumi calabresi pregiati, la cui unicità risulta ineguagliabile nell’intero Bacino del Mediterraneo, per farne dei veri e propri attrattori turistici identitari al fine di incentivare uno sviluppo territoriale rinnovato e rispettoso della cultura, del paesaggio, del saper fare locale.

Il sistema camerale calabrese ringrazia, infine, l’Assessore regionale per il dialogo proficuo avviato nella certezza che insieme si potrà dare un nuovo impulso alla crescita sostenibile della Calabria.

Questo incontro testimonia l’impegno condiviso di istituzioni e rappresentanze economiche per costruire un futuro di opportunità e crescita per le imprese e i cittadini calabresi.