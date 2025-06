UniCal, l’associazione studentesca .OMEGA entra nel CNSU

StrettoWeb

Appena quattro mesi dopo la sua fondazione, l’associazione studentesca .OMEGA ottiene un risultato storico: eleggere uno dei suoi fondatori, Giuseppe Prochilo, studente sidernese e già Consigliere del Dipartimento di Ingegneria Civile, nel Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU). Da poco pubblicati i verbali ufficiali, risulta che Prochilo abbia ottenuto circa 5500 preferenze in Calabria, di cui ampiamente oltre 3100 all’Unical. Il nuovo record assoluto nella Regione trasmette sicurezza e credibilità: il progetto è vincente.

Il risultato testimonia lo straordinario impegno e le valide capacità di tutti i gruppi e tutti gli studenti che hanno contribuito a renderlo realtà. Il dato più stimolante è che Prochilo risulta essere il secondo candidato più votato d’Italia, nonostante venga da un Ateneo con molti meno studenti rispetto agli altri storici colossi del nostro Paese. Quest’ultima attestazione esprime un concetto chiaro: la Calabria unita è forte e può competere per il primato nazionale. L’associazione ha saputo costruire in tempi record un ampio consenso e soprattutto una solida credibilità, ottenendo la fiducia di già affermate realtà associative del panorama calabrese.

.OMEGA è un’associazione apolitica e apartitica, nata con la missione di promuovere l’inclusione sociale, il supporto concreto alla comunità studentesca e una rappresentanza autentica, lontana da interessi di parte. Rappresenta la prima forza di rappresentanza all’Unical, contando il maggior numero di consiglieri di dipartimento, oltre a esprimere un membro nel Consiglio di Amministrazione e ora anche nel CNSU.

L’associazione è guidata da Riccardo Latella, Consigliere in carica al suo secondo mandato consecutivo nel Consiglio d’Amministrazione del più grande Ateneo calabrese. Il giovane (classe 2000) laureato reggino in ingegneria informatica esprime la sua immensa soddisfazione: “Questo risultato – dichiara Latella – è la dimostrazione che l’associazionismo universitario aveva bisogno di nuova linfa e un approccio differente alla rappresentanza: trasparente, libero e innovativo. L’associazione .OMEGA è questo: una casa per chi vuole mettersi in gioco, per chi ha bisogno, per chi tiene al futuro. Speriamo di essere d’ispirazione per tutti i giovani del Sud che hanno in cuore la voglia di mettersi in gioco”.

Leader nelle sue principali mission (orientamento e supporto quotidiano) .OMEGA si conferma oggi non solo un affermato soggetto politico-associativo, ma un vero e proprio luogo di crescita personale e collettiva, che accoglie, ascolta e accompagna ogni studente nel suo percorso, con concretezza, passione e visione.