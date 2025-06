Ucraina, sventato attentato contro Zelensky all’aeroporto di Rzeszów in Polonia

StrettoWeb

I servizi di intelligence militare ucraini (SBU) hanno reso noto di aver sventato un tentativo di attentato ai danni del presidente Volodymyr Zelensky, che si sarebbe dovuto compiere presso l’aeroporto di Rzeszów, in Polonia. A riportare la notizia è l’agenzia polacca PAP, secondo cui lo scalo – situato nelle vicinanze del confine ucraino – viene frequentemente utilizzato come punto di transito per i viaggi ufficiali da e verso l’Ucraina. L’operazione preventiva dell’intelligence avrebbe neutralizzato il piano prima che potesse essere attuato. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul numero dei soggetti coinvolti o sulla dinamica dell’attentato sventato.