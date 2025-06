Ucraina, maxi raid in territorio russo: colpiti 40 aerei in 4 aeroporti militari | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

L’Ucraina lancia l’attacco sul suolo russo. Un maxi-raid di droni introdotti di nascosto in Russia ha colpito e distrutto diversi bombardieri strategici negli aeroporti russi, fanno trapelare fonti dei servizi segreti di Kiev. Secondo i servizi ucraini sono stati distrutti circa 40 aerei Nella notte intanto alcune esplosioni hanno fatto crollare i ponti nelle regioni russe di Bryansk (7 i morti a causa del deragliamento di un treno passeggeri) e del Kursk, dove è stato colpito un ponte ferroviario e una locomotiva di un treno merci è precipitata sulla strada sottostante). La Russia ha aperto un’indagine per terrorismo.

“Colpito il 34% dei bombardieri russi”

Servizio di sicurezza ucraino afferma: “oggi abbiamo colpito il 34% dei bombardieri russi in grado di lanciare missili da crociera verso l’Ucraina. Danni al nemico: 7 miliardi di dollari”.

Media: “Kiev non ha avvertito Usa gli degli attacchi agli aeroporti”

Le autorità ucraine non hanno avvisato in anticipo l’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump degli attacchi pianificati nelle regioni di Murmansk e Irkutsk. Lo scrive Axios citando un funzionario ucraino e uno statunitense. “L’Ucraina non ha informato in anticipo l’amministrazione Trump dell’attacco, ha dichiarato un funzionario ucraino. Anche un funzionario statunitense ha riferito ai giornalisti che l’amministrazione Trump non era a conoscenza dell’attacco”, riporta Axios.

Mosca: “attacco terroristico”

Il Ministero della Difesa russa ha fatto sapere Kiev è responsabile di un attacco terroristico con droni contro diversi aeroporti: nelle regioni di Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan e Amur. Alcuni partecipanti agli attentati contro le basi aeree sono stati arrestati. Gli attacchi alle basi aeree militari nelle regioni di Ivanovo, Ryazan e Amur sono stati respinti secondo il ministero, inoltre non ci sarebbero vittime tra i militari e il personale civile. E’ quanto riferito da TASS. Sono stati respinti gli attacchi agli aeroporti militari nelle Regioni di Ivanovo, Ryazan e Amur. Il presidente Putin ha convocato una riunione d’emergenza del Consiglio di sicurezza, segnalando la gravità della situazione.

Ucraina, maxi raid in territorio russo: le immagini

Ucraina, maxi attacco con droni sul territorio russo

Foto





/