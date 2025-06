Turisti da Mantova, Bergamo e Venezia stupiti: “Calabria bellissima! Mare, borghi e la gente…” | INTERVISTE

StrettoWeb

La Calabria è bellissima, va solo fatta scoprire. La Regione, con il presidente Occhiuto al comando, ha fatto e sta facendo un grande lavoro sotto il profilo della promozione turistica. Grazie ai voli low cost, la Calabria è finalmente collegata adeguatamente e a costi accessibili per i turisti di tutta Italia che ne stanno scoprendo le bellezze e le potenzialità che fin qui hanno visto solo in foto e in tv grazie, ad esempio, al Capodanno Rai.

E le impressioni sono sempre positive. Nell’intervista sottostante, realizzata da Graziano Tomarchio per StrettoWeb in quel di Pizzo Calabro, turisti da Mantova, Bergamo e Venezia si sono detti stupiti dalle bellezze della Calabria. Il mare e i paesaggi naturali vanno per la maggiore. In tanti sottolineano la bellezza dei borghi e, neanche a dirlo, il cibo con ‘nduja, soppressata e il tipico tartufo di Pizzo.

Molto belle anche le parole di un turista proveniente da Milazzo: “detto da un siciliano, la Calabria è fantastica sotto tutti i punti di vista. Cosa migliorare? Non sta a me dirlo, c’è tanto da migliorare anche in Sicilia. Io mi sono trovato benissimo. Complimenti perchè avete dei posti eccezionali e fantastici. Rientriamo a casa a malincuore, ho finito anche il tartufo che era buonissimo“.