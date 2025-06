Turismo a Seminara, il sindaco: “Cala Janculla è un paradiso naturale, puntiamo molto della ceramica” | INTERVISTA

StrettoWeb

Ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, il sindaco di Seminara, Giovanni Piccolo, sottolinea la vocazione turistica di Seminara, cittadina dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria. “La nostra città punta tanto sul turismo. Ricordo che Seminara fa parte dei comuni della costa viola in quanto abbiamo un’insenatura straordinaria, un vero e proprio paradiso terrestre come Cala Janculla”, rimarca il primo cittadino. “Su cosa altro puntiamo? La ceramica di Seminara è famosa in tutta Italia, ma anche le nostre chiede e l’olio”, evidenzia Picciolo.

“Dobbiamo avere la capacità di attrarre imprenditori che vogliono investire, portare gente a visitare le nostre tante bellezze”, conclude il primo cittadino.