Trump parla alla Nazione: “ora Iran deve fare pace, se risponde per loro sarà tragedia”

StrettoWeb

“Gli attacchi sono stati un successo militare spettacolare“. È quanto dichiarato dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dalla Casa Bianca nel corso di un messaggio alla nazione dopo gli attacchi compiuti dagli Stati Uniti contro siti nucleari in Iran. “I principali impianti di arricchimento nucleare dell’Iran sono stati completamente e totalmente distrutti“, dice Trump dopo i raid su Fordow, Natanz e Isfahan. Alle spalle del presidente, assistono il vicepresidente JD Vance, il segretario di Stato Marco Rubio e il segretario alla Difesa Pete Hegseth.

“L’Iran, il grande bullo del Medioriente, ora deve fare la pace. Se non lo fa, i prossimi attacchi saranno molto più massicci e molto più facili“. La guerra con Israele, dice, deve fermarsi. “Tutto questo non può continuare. O ci sarà la pace o ci sarà una tragedia per l’Iran, ben più grande di quella a cui abbiamo assistito negli ultimi otto giorni. Ricordate, ci sono ancora molti obiettivi“, dice Trump, sottolineando che gli Stati Uniti potrebbero “colpire quegli altri obiettivi con precisione, velocità e abilità in pochi minuti“.

“Ogni rappresaglia dell’Iran contro gli Stati Uniti sarà contrastata con una forza nettamente superiore a quella vista stasera“. E’ il post Truth con cui Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, minaccia l’Iran in caso di rappresaglia dopo l’attacco degli Usa a 3 siti nucleari.