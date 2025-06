Trump: “Iran e Israele devono raggiungere accordo”

StrettoWeb

“Avremo presto la pace tra Israele e l’Iran”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump sul suo social Truth. “L’Iran e Israele dovrebbero raggiungere un accordo, e lo faranno, proprio come hanno fatto India e Pakistan”, ha aggiunto Trump parlando di un susseguirsi di telefonate e incontri. “Faccio un sacco di cose e non ricevo mai alcun riconoscimento, ma va bene così”, ha messo in evidenza Trump.