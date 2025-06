Trump: “grazie all’Iran per averci avvertito della sua risposta debole. Ora pace”

StrettoWeb

“Grazie all’Iran che ci ha avvertito prima della sua risposta molto debole. Ora, pace e armonia“. È quanto scritto da Donald Trump sul social Truth, dopo la reazione iraniana all’attacco degli Stati Uniti contro i siti nucleari di Teheran. Oggi, sono stati lanciati missili contro la base americana di Al Udeid, in Qatar.

“L’Iran ha ufficialmente risposto alla nostra distruzione dei loro impianti nucleari con una reazione molto debole, come ci aspettavamo, e che abbiamo contrastato in modo molto efficace. Sono stati lanciati 14 missili: 13 sono stati abbattuti e 1 è stato ‘lasciato libero” perché lanciato in una direzione non pericolosa“, scrive il presidente.

“Sono lieto di annunciare che nessun americano è rimasto ferito e che non si sono verificati danni“, dice Trump augurandosi che dopo la rappresaglia “non ci sarà più odio“. “Voglio ringraziare l’Iran per averci avvisato tempestivamente, questo ha permesso di non perdere vite umane e di non avere feriti. Forse l’Iran può ora procedere verso la pace e l’armonia nella regione. Io incoraggerò con entusiasmo Israele a fare lo stesso“, dice Trump, auspicando la de-escalation nel conflitto in corso da quasi 10 giorni.

Trump contro le fake news

A sottolineare ulteriormente la tranquillità di Trump circa l’attacco iraniano, ci ha pensato lo stesso tycoon, sempre attraverso i social, twittando sulle “fake news” relative ai danni del bombardamento USA sui siti nucleari iraniani e ignorando i missili di Teheran.

“I siti che abbiamo colpito in Iran sono stati completamente distrutti, e tutti lo sanno. Solo le fake news direbbero qualcosa di diverso per cercare di umiliare, il più possibile – e persino loro dicono che sono stati ‘praticamente distrutti!’.

A lavorare duramente su questa falsità sono Allison Cooper di Fake News CNN, lo stupido Brian L. Roberts, presidente del Concast, Jonny Karl di ABC Fake News, e sempre, i perdenti di, ancora una volta, Concast di NBC Fake News. Non finisce mai con i viscidi nei media, ed è per questo che i loro ascolti sono al MINIMO STORICO – ZERO CREDIBILITÀ!“.