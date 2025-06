Trump mette in guardia i governi: “conseguenze diplomatiche per chi partecipa alla conferenza ONU sullo Stato palestinese”

StrettoWeb

L’amministrazione del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha inviato un chiaro avvertimento ai governi di tutto il mondo in vista della conferenza delle Nazioni Unite prevista per la prossima settimana a New York, incentrata su una possibile soluzione a due Stati per il conflitto israelo-palestinese. In un documento datato 10 giugno, Washington esorta i Paesi membri dell’ONU a non sostenere iniziative che possano essere interpretate come “azioni anti-israeliane”, sottolineando che ogni posizione assunta in questa direzione sarà considerata in contrasto con gli interessi di politica estera degli Stati Uniti.

Nel documento, redatto in toni particolarmente decisi, l’amministrazione Trump ribadisce la propria netta opposizione a qualsiasi tentativo di riconoscimento unilaterale di uno Stato palestinese, una linea coerente con l’approccio adottato sin dall’inizio del mandato presidenziale. Il messaggio, diffuso attraverso i canali diplomatici ufficiali, lascia intendere che potrebbero esserci conseguenze concrete per quei governi che decideranno di partecipare attivamente alla conferenza o di sostenere iniziative che Washington considera dannose per Israele.