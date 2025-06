Trofeo di Mountain Bike “1ª XC Pineta Siano” a Catanzaro, Battaglia: “evento sportivo di rilievo”

StrettoWeb

“Il metodo e le finalità di questa Amministrazione nel portare avanti la sua azione di governo della città sono ben rappresentati con dalla “1ª XC Pineta Siano”, quinta e ultima prova del “Trofeo di mountain bike XCalabra Cup 2025”, organizzato dalla ASD Swattati Team Catanzaro con la regia della Federazione Ciclistica Italiana – Comitato Calabria”.

Lo sostiene l’assessore allo sport Antonio Battaglia, il quale evidenzia come “tale risultato sia stato possibile grazie al lavoro di squadra svolto con i colleghi Vincenzo Costantino, mio omologo al Turismo e alle Politiche giovanili, Irene Colosimo con delega all’Ambiente e Giuliana Furrer, titolare della delega alle Attività economiche, anche loro come me coadiuvati dalle strutture dei rispettivi Settori. Senza dimenticare la preziosa collaborazione offerta costantemente dal consigliere Alberto Carpino”.

“Operare in sinergia con l’Associazione Swattati Team Catanzaro, ci ha dato modo di avviare un percorso di buona pratica collaborativa tra Istituzioni e cittadinanza. A latere della non trascurabile rilevanza sportiva dell’evento che si terrà domenica 6 luglio, si segna un punto importante – prosegue Battaglia – nel processo di rivitalizzazione e valorizzazione del Bosco Li Comuni gratificando gli enormi sforzi compiuti per rimediare ai danni causati dell’incendio che lo aveva seriamente compromesso. Fruire di un luogo così imponente e bello anche attraverso la pratica di questa disciplina sportiva è una occasione che la città deve cogliere. Il percorso di gara e l’area teatro della competizione – conclude l’assessore allo Sport – hanno tutte le caratteristiche per diventare punto di riferimento dell’universo mountain bike anche fuori dai nostri confini e, ovviamente, stiamo proseguendo il nostro lavoro collettivo per valutare strumenti e modalità perché ciò avvenga”.