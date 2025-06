Trofeo Coni Tennistavolo Calabria U14: i nomi dei vincitori

StrettoWeb

Oggi domenica 29 giugno a Lattarico presso la palestra della scuola Scuola primaria e secondaria di I grado, si è svolta la fase regionale della Calabria del Trofeo CONI, manifestazione promossa dal CONI in sinergia con la FITeT e riservata agli atleti Under 14. Vi hanno partecipato pongisti nati fra il 2011 e il 2015, provenienti da numerose società della Calabria.

I due tornei di singolare, che si sono disputati grazie all’impegno del Direttore tecnico Regionale Corrado Mastroianni e il referente tecnico regionale Michele D’Amico si sono conclusi con la seguente classifica finale:

Torneo Singolare Maschile

1° class. Giovanni Paolo D’Acri (T.T. Luzzi)

2° class. Paolo Catania (T.T. Piscopio)

3° class. Samuele Algieri (T.T. Luzzi)

4° class. Marco Toma (T.T .Spezzano Albanese)

5 class. Mario Montesanto (Luzzi)

6 class. Matteo Montesanto (Luzzi)

Torneo Singolare Femminile

1° class. Maria India Ferrari ( T.T. Spezzano Albanese)

2° class. Laura Curulla ( T.T. Casper)

3° class. Sara Basile ( T.T. Luzzi)

4° class. Eleonora Nucera

Secondo quanto previsto dal regolamento nazionale, si qualificano alla Fase Finale Nazionale del Trofeo CONI, in programma a settembre, i primi due classificati di ciascun torneo e, dunque, Giovanni Paolo D’ Acri e Paolo Catania per il settore maschile e Maria India Ferrari e Laura Curulla ( per quello femminile.

Grande soddisfazione da parte del Presidente Pino Petralia, del consigliere regionale Paolo Cucci presente oggi e di tutto il Comitato Regionale FITeT per la buona riuscita della manifestazione e per il livello tecnico espresso dai partecipanti, a conferma del lavoro che le società del territorio stanno portando avanti con dedizione e competenza nel settore giovanile.

Le societá di Spezzano Albanese, Luzzi, Casper, Piscopio sono state le società presenti alla manifestazione con i loro atleti convocati.