Treni in Sicilia, via al potenziamento della rete ferroviaria: riapre la tratta Marsala-Trapani dopo maxi intervento da 400 milioni

“Riprende oggi, la circolazione fra Marsala e Trapani, sulla linea ferrata Palermo-Trapani, interessata nei mesi scorsi da importanti interventi di upgrade tecnologico, potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria a cura di Rete Ferroviaria Italiana, con supporto tecnico e direzione lavori di Italferr. Gli interventi sono parte integrante di un piano di rilancio della rete ferroviaria tra Trapani e Palermo, che prevede il ripristino e l’elettrificazione della linea Palermo-Trapani via Milo, l’installazione della nuova tecnologia di sicurezza ERTMS lungo i 116 km della tratta Alcamo-Castelvetrano-Trapani, la costruzione del sottopasso di Marsala e la realizzazione della nuova fermata a servizio dell’aeroporto di Birgi per un investimento complessivo di oltre 400 milioni di euro”. Così in una nota l’Assessore regionale siciliano Alessandro Aricò.

“Un ulteriore passo per l’ammodernamento della nostra rete ferroviaria, che riconsegna ai siciliani un’importante tratta di collegamento tra i centri di Trapani e Marsala, prima tappa dei lavori che daranno alla Sicilia occidentale una rete ferroviaria moderna, efficiente e connessa con lo scalo aeroportuale trapanese. Attraverso il programma di investimenti di Rfi insieme al governo Meloni ed al governo Schifani, stiamo dotando la Sicilia di un sistema ferroviario moderno e sicuro che nei prossimi anni costituirà una valida alternativa per la mobilita dei siciliani”.