Traversata dello Stretto, il sen. Bucalo incontra atleti disabili e tecnici

StrettoWeb

“Una esperienza di grande valore” così il senatore di Fratelli d’Italia Ella Bucalo, membro della commissione sport del Senato dopo l’incontro avuto con i tecnici e gli atleti disabili che, presso la piscina Vittorio Magazzù della Polisportiva Messina, si stanno allenando per la traversata a nuoto dello Stretto prevista per il mese prossimo. “E’ entusiasmante vedere con quanto entusiasmo e quanta dedizione questi atleti, spingendosi al di là delle proprie capacità e dei propri limiti si preparino ad una sfida importante e proibitiva come quella della traversata dello Stretto – spiega il senatore Bucalo – Alla piscina Magazzù, grazie all’impegno del dirigente, medaglia d’argento per la pallanuoto, Massimo Giacoppo e al suo meraviglioso staff che conta tra l’altro la presenza, come direttore di vasca e responsabile della pallanuoto femminile Silvia Bosurgi, medaglia d’oro ad Atene, ho visto un ambiente inclusivo in cui l’integrazione tra abili e diversamente abili diventa un potente strumento di crescita, abbattendo barriere e superando pregiudizi, attraverso la condivisione di spazi, esperienze, volontà e sogni.

Un luogo, in cui si impara il rispetto, si coltiva l’empatia e si comprende che il valore di un atleta non si misura solo nelle prestazioni, ma nel coraggio, nella costanza e nella passione. Nella sua capacità di trasformare le proprie fragilità in forza. Doti che ispirano e insegnano che i limiti spesso sono mentali, non fisici. I modelli inclusivi, così come condiviso con Giacoppo, che si batte per la realizzazione del sogno di una squadra di pallanuoto paralimpica, aiutano i giovani a costruire una visione più giusta e solidale del mondo, mostrando che la diversità è una risorsa, non un ostacolo. Crescere con esempi di determinazione, inclusione e rispetto prepara le nuove generazioni a costruire una società più equa, dove ognuno ha un posto e ogni voce conta”.