Trasporti marittimi per le Eolie. Ciminnisi e De Luca: “dal Governo Schifani l’ennesimo pasticcio”

StrettoWeb

“Il Governo regionale ha scritto un’altra pagina imbarazzante della gestione dei collegamenti marittimi in Sicilia”. Il deputato regionale del M5S, Cristina Ciminnisi fa riferimento alla procedura per l’affidamento in concessione dei collegamenti veloci tra Capo d’Orlando e le Isole Eolie (tratta Capo D’Orlando/Vulcano/Lipari/Santa Marina Salina e viceversa) che è stata oggetto di una interrogazione depositata stamani. “Siamo davanti all’ennesimo pasticcio firmato Schifani – afferma il capogruppo del M5S Antonio De Luca –: una procedura improvvisata, lacunosa, e probabilmente non conforme né alla normativa europea, né a quella nazionale e regionale”. La nuova concessione, si sintetizza nell’interrogazione, apparirebbe viziata da gravi irregolarità e da un’impostazione che rischia di minare i principi di trasparenza, libera concorrenza ed efficacia dell’azione pubblica.

“La Regione – aggiunge Cristina Ciminnisi – pare abbia avviato una procedura di affidamento senza predisporre gli atti preliminari previsti dalle norme, senza una previa verifica di mercato, e senza dare agli operatori del settore le informazioni minime necessarie per partecipare. Incredibile che la verifica di mercato sia arrivata soltanto il giorno prima della scadenza dell’avviso”. “Mentre l’Assessore ai Trasporti è dall’altra parte del mondo a promuovere la Sicilia, il diritto alla mobilità dei cittadini e dei turisti – prosegue De Luca – viene gestito con logiche approssimative e opache, senza garanzie né per l’interesse pubblico, né per il mercato”.

Il M5S ha chiesto la sospensione della procedura: “vogliamo sapere se e come il Governo intende proseguire. Trasparenza, programmazione, rispetto delle regole e tutela della concorrenza sono le basi per un’amministrazione seria. Ma evidentemente – conclude Ciminnisi – alla Regione qualcuno ha perso il libretto delle istruzioni. Speriamo almeno che tornino dal Giappone con qualche appunto utile, magari prendendo esempio da chi la mobilità l’ha fatta diventare un modello di efficienza mondiale”.