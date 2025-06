Trapani, è arrivata la risposta della Figc al ricorso sugli 8 punti di penalizzazione: l’esito

StrettoWeb

“La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite ha respinto il reclamo dell’F.C. Trapani 1905 s.r.l. Calcio 1918, confermando la penalizzazione di 8 punti in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026. La società era stata sanzionata lo scorso 29 maggio dal Tribunale Federale Nazionale per una serie di violazioni di natura amministrativa”. E’ quanto si legge in una nota della Figc, che ha così comunicato l’esito della decisione della Corte Federale d’Appello sul ricorso presentato dal club granata avverso gli 8 punti di penalizzazione da scontare per la prossima stagione. I motivi, com’è noto, sono legati ai “famosi” crediti d’imposta risultati inesistenti, secondo gli organi di controllo.