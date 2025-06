Trapani, l’ultimatum di Antonini: “è l’ultimo anno…”. E quell’accusa alle “solite merde trapanesi”…

StrettoWeb

“Voglio dire grazie ai miei fidatissimi collaboratori, dal Generale Guercia, dall’avvocato Schifani, al nostro gruppo dell’ufficio di segreteria. Solo cosi ci siamo iscritti. Ho voluto fortemente versare quanto si doveva per non mandare in fumo 2 anni di lavoro. Contro tutto e tutti”. Così, su X, il presidente del Trapani Valerio Antonini commenta l’ufficialità dell’iscrizione in Serie C da parte del club granata. Veleno e frecciate rispetto a chi ha messo nei guai la società relativamente alla vicenda dei crediti d’imposta.

“Ai tifosi dico che quest’anno voglio vedere un ringraziamento sincero e forte con presenza costante sugli spalti. Attaccamento totale alla squadra soprattutto nei momenti difficili. Che sicuramente ci saranno. E sostenerci quando le solite merde trapanesi che conosciamo riprenderanno con i loro commenti inutili, ostacoli a tutto tondo. Io un altro anno l’ho garantito. Adesso toccherà al Comune dimostrare che vogliono il grande Sport a Trapani. È l’ultima occasione. Ci conto e ci spero. Stavolta saremo spietati e attenti a ogni virgola perche non ho più tempo e soldi da buttare. Spero lo comprendano”.